Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство. В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что успехи во всех сферах — от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины — это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.

«Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества. Желаю всем добра и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями», — выразил пожелания Президент.

Поздравление Президента Беларуси с Праздником труда