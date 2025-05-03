В последний месяц весны ожидается неспокойное состояние магнитного поля Земли. Причем магнитные штормы придут на нашу планету дважды и задержатся сразу на два дня.

В 2025 г. начало мая хотя и порадовало белорусов теплом, но на «космической» карте старт месяца оказался спокойным. Вплоть до 5 мая будет спокойным и состояние магнитного поля Земли. Такой прогноз для Беларуси дали ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

А уже 6 и 7 мая ситуация изменится кардинально. Метеопатам следует уделить внимание своему здоровью. Два дня подряд повышенная активность Солнца приведет к колебаниям магнитосферы Земли силой 5 баллов, что соответствует магнитной буре уровня G1.

На следующие сутки, 8 мая, волнения геомагнитного поля начнут утихать и составят всего 4 балла. На юбилей Великой Победы, 9 мая, магнитное поле Земли придет в норму: карта наблюдений за «космической погодой» окрасится в спокойный зеленый цвет, но 10 мая вновь ожидаются незначительные колебания – в пределах 4 баллов, что не дотягивает до состояния магнитной бури.

С 11 по 17 мая астрофизики прогнозируют штиль: солнечной активности в эти дни не ожидается и магнитосфера Земли будет находится в состоянии покоя.

С 18 по 21 мая ожидаются небольшие геомагнитные волнения, но они будут незначительными – не выше 4 баллов, хотя и окрасят «космическую карту» опасный оранжевый цвет. Это время ученые не причисляют к магнитной буре, но прислушаться к сигналам организма все же стоит. Врачи рекомендуют ограничить физические нагрузки, употребление кофе и алкоголя, а также соблюдать режим сна и отдыха.

Перед очередным мощным выбросом солнечной энергии нашу планету ждет 6 дней затишья – с 22 по 27 мая. Магнитосфера Земли в эти дни будет спокойной – в пределах 2 баллов.

А вот конец весны на стыке с летом принесет метеозависимым белорусам неприятный сюрприз. Май завершится сильным магнитным штормом. Красный уровень опасности астрофизики предсказывают 28 и 29 мая. Колебания магнитосферы достигнут магнитной бури уровня G1. Затем чуть пойдут на спад: 30 мая колебания составят 4 балла, 31 мая – 3 балла. А уже 1 июня магнитная буря уровня G1 вновь накроет Беларусь.

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