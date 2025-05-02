Пик активности метеорного потока эта-Аквариды (также известных как Майские Аквариды) ожидается 6 мая в 6:00 по московскому времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

«Максимум активности Майских Акварид наступит в ночь на 6 мая 2025 года в 6:00 мск. В этот период ожидается до 40 метеоров в час», — уточнили в планетарии.

Как пояснили специалисты, область появления метеоров на небе будет находиться в созвездии Водолея. Лучшие условия для наблюдения потока сложатся в Южном полушарии. В Северном полушарии Майские Аквариды можно будет увидеть незадолго до рассвета, на юго-востоке невысоко над горизонтом.

Родоначальницей этого метеорного потока является комета Галлея. Земля пересекает след ее пылевого хвоста дважды в год. Последний раз комета наблюдалась в 1986 году, а следующего появления на небе стоит ожидать в 2061 году.

mlyn.by