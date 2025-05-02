Сезон весенней посадки лесных культур в отрасли завершен, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Министр лесного хозяйства Александр Кулик на планерке в Минлесхозе поручил остановить дополнение лесных культур. Причина — погодные условия. «Просто загубим посадочный материал. Все дополнение нужно переносить на осень, погодные условия уже не позволяют их проводить. Работы останавливаем», — поставил задачу министр.

В пресс-службе добавили, что сезон весенней посадки леса в отрасли завершен и его итоги будут скоро озвучены.

С 21 марта по 12 апреля в Беларуси прошла акция «Дай лесу новае жыццё!», направленная на лесовосстановление после разгула прошлогодней июльской стихии. В продолжение этой акции стартовала добровольная кампания «Лес! Дабро! Парадак!», которая в основном направлена на благоустройство белорусских лесов. Она завершилась 1 Мая — в Праздник труда. Обе акции этой весной прошли под эгидой Года благоустройства и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.