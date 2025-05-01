Представители словацкого гражданского объединения «Брат за брата» участвуют в международном мотопробеге, посвященном 80-летию Победы советского народа над фашизмом. Их путь пролегает по нескольким странам Евросоюза, Беларуси и России. Обязательная точка на маршруте мотоциклистов — мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», передает корреспондент БЕЛТА.







В состав делегации входят не только представители Словакии, но и других стран Европейского союза. Сообща они намерены преодолеть несколько тысяч километров. В том числе в дорогу путешественники отправились семьями. Председатель объединения Матуш Алекса взял с собой двух маленьких сыновей.

«Наша организация благодарна всем героям Великой Отечественной войны. Мы много лет стараемся, чтобы люди в Евросоюзе сохраняли о них память. Однако многие в ЕС хотели бы, чтобы все забыли об этих героях», — с сожалением сказал словацкий мотоциклист. Он добавил, что во время пробега к участникам присоединяются единомышленники из других стран Евросоюза. «Этим самым мы показываем не только народам Беларуси и России, но всего бывшего Советского Союза, что и граждане ЕС чтят и помнят героев Великой Отечественной войны и наших освободителей. Несмотря на стремления европейских политиков прервать память и историю, запретить ее, мы как представители своих народов хотим показать, что помним, что благодарны. Политики могут говорить все, что угодно, но решает все равно народ», — подчеркнул Матуш Алекса.

По пути следования мотоциклисты посещают исторически важные места, чтобы почтить память воинов и жертв войны. В частности, в Брестской крепости для них организовали экскурсию, они возложили цветы к Вечному огню, отдали дань уважения защитникам легендарной цитадели минутой молчания.



«Наш путь важен для всех народов. Хотим показать, что историю изменить нельзя. Наши предки, ваши предки воевали за свою землю, против зверств, вы нам помогали освобождать нашу территорию, и за это мы будем всегда благодарны, — отметил словак. — Почти у всех членов нашей организации кто-то из семьи пострадал во время Второй мировой войны. У большинства из нас родственники участвовали в партизанских отделениях, были в Первом чехословацком армейском корпусе, который помогал вместе с Красной армией освобождать Чехословакию. Поэтому мы привезли с собой копию флага Первого чехословацкого армейского корпуса».

Чех Карел Ткадлчик в Брестской крепости сегодня оказался впервые, но раньше много читал о ней. «Приехав сюда и посмотрев на весь масштаб, услышав и увидев лично сам, понимаю, насколько это все тяжело и монументально», — сказал мужчина. Впечатления получил сильные, чтобы описать их, трудно подобрать другие слова. «Мы должны всегда помнить об исторической памяти, о всех зверствах нацизма, которые были совершены на территории Чехии и Словакии, и должны сохранять для будущих поколений все памятники, историю, свои знания про Вторую мировую войну», — убежден участник мотопробега.

Позже на территории Беларуси мотоциклисты встретятся с белорусскими единомышленниками, вместе посетят памятные места, музеи.