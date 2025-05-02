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Лично или через агента? Эксперты пояснили нюансы оформления союзной автостраховки
- Проверить действие договора союзного автострахования можно онлайн
Как пояснил специалист, в Союзном государстве введен новый вид договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор союзного страхования, действующий на территории двух стран. Он позволяет белорусским автовладельцам не приобретать дополнительный договор международного страхования («Зеленую карту») при выезде в РФ. Такая норма упрощает жизнь тем, кто часто бывает в соседнем государстве.
Договор заключается в электронном виде через сайты шести страховых организаций (членов Белорусского бюро по транспортному страхованию) автовладельцем самостоятельно или через страхового агента. Важно, что самостоятельно заключить договор можно при условии, что в базе данных по обязательному страхованию уже содержится информация о страхователе и транспортном средстве.
Как рассказал Сергей Осенко, первые документы в Беларуси оформлены страхователями онлайн в течение пяти минут с момента старта единого полиса ОСАГО. Активно обращались автовладельцы и в офисы страховых компаний.
«За сутки было заключено порядка 500 договоров союзного страхования, половина из них — в «Белгосстрахе». Система работает. С технической точки зрения сложностей у страховых организаций процесс не вызвал, серьезных замечаний не поступало. Проведена кропотливая работа как с белорусской, так и с российской стороны, отработаны алгоритмы взаимодействия, обмена информацией», — отметил Сергей Осенко.
Всего за первую неделю заключено 2349 договоров — как самостоятельно страхователями, так и через агентскую сеть. Большинство автовладельцев (порядка 90%) выбирают второй вариант, поскольку граждане и организации заинтересованы в дополнительных консультациях.
«Спрос есть. Люди присматриваются к новому договору страхования. Должно заработать сарафанное радио», — отметил Сергей Осенко.
Пока случаи, когда автовладельцам по единому полису потребовалась выплата от страховых компаний, не зарегистрированы.
Сергей Осенко напомнил, что новый вид договора обязательного страхования закреплен в указе от 18 марта 2025 года №108 «О страховании». Это комплексный документ, которым отдельные законодательные акты приведены в соответствие с законом «О страховой деятельности», вступившем в силу 1 января 2025 года.
«Нововведения продиктованы практикой, — отметил специалист. — Поступали обращения от граждан Беларуси и Российской Федерации, в первую очередь от жителей приграничья, которые ставили вопрос об оформлении единого договора автострахования».