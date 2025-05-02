Продажа единых полисов автострахования в Беларуси и России началась 23 апреля. Как работает система, на заседании круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко.



Лично или через агента? Эксперты пояснили нюансы оформления союзной автостраховки

Проверить действие договора союзного автострахования можно онлайн

Как пояснил специалист, в Союзном государстве введен новый вид договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств — договор союзного страхования, действующий на территории двух стран. Он позволяет белорусским автовладельцам не приобретать дополнительный договор международного страхования («Зеленую карту») при выезде в РФ. Такая норма упрощает жизнь тем, кто часто бывает в соседнем государстве.

Договор заключается в электронном виде через сайты шести страховых организаций (членов Белорусского бюро по транспортному страхованию) автовладельцем самостоятельно или через страхового агента. Важно, что самостоятельно заключить договор можно при условии, что в базе данных по обязательному страхованию уже содержится информация о страхователе и транспортном средстве.



Как рассказал Сергей Осенко, первые документы в Беларуси оформлены страхователями онлайн в течение пяти минут с момента старта единого полиса ОСАГО. Активно обращались автовладельцы и в офисы страховых компаний.

«За сутки было заключено порядка 500 договоров союзного страхования, половина из них — в «Белгосстрахе». Система работает. С технической точки зрения сложностей у страховых организаций процесс не вызвал, серьезных замечаний не поступало. Проведена кропотливая работа как с белорусской, так и с российской стороны, отработаны алгоритмы взаимодействия, обмена информацией», — отметил Сергей Осенко.

Всего за первую неделю заключено 2349 договоров — как самостоятельно страхователями, так и через агентскую сеть. Большинство автовладельцев (порядка 90%) выбирают второй вариант, поскольку граждане и организации заинтересованы в дополнительных консультациях.

«Спрос есть. Люди присматриваются к новому договору страхования. Должно заработать сарафанное радио», — отметил Сергей Осенко.

Пока случаи, когда автовладельцам по единому полису потребовалась выплата от страховых компаний, не зарегистрированы.

Сергей Осенко напомнил, что новый вид договора обязательного страхования закреплен в указе от 18 марта 2025 года №108 «О страховании». Это комплексный документ, которым отдельные законодательные акты приведены в соответствие с законом «О страховой деятельности», вступившем в силу 1 января 2025 года.

«Нововведения продиктованы практикой, — отметил специалист. — Поступали обращения от граждан Беларуси и Российской Федерации, в первую очередь от жителей приграничья, которые ставили вопрос об оформлении единого договора автострахования».

Договор союзного страхования заключается в отношении транспортного средства, зарегистрированного в Беларуси, на срок от 15 дней до 12 месяцев. Размер страхового взноса устанавливается дифференцировано в зависимости от типа транспортного средства, его технических характеристик, сроков страхования и страхового риска. Автовладельцы оплачивают услуги в белорусских рублях исходя из размера базовой величины на момент заключения договора союзного страхования.