Как автовладельцы в Беларуси могут оплатить союзную страховку, рассказал на заседании круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко.

Начиная с 23 апреля в Беларуси и России работает единая система обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО. Такие договоры распространяют действие на территорию двух государств.

«Помимо классических подходов в оплате договора обязательного страхования наличными и безналичными способами предусмотрена возможность внедрения и применения всего комплекса услуг, которые предлагает банковское законодательство», — отметил Сергей Осенко.