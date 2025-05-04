Как автовладельцы в Беларуси могут оплатить союзную страховку, рассказал на заседании круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Беларуси Сергей Осенко.
Начиная с 23 апреля в Беларуси и России работает единая система обязательного страхования гражданской ответственности ОСАГО. Такие договоры распространяют действие на территорию двух государств.
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«Помимо классических подходов в оплате договора обязательного страхования наличными и безналичными способами предусмотрена возможность внедрения и применения всего комплекса услуг, которые предлагает банковское законодательство», — отметил Сергей Осенко.
В пример он привел мобильный сервис «Оплати». «Сегодня страховые компании работают над этой частью. Будет такая возможность предоставлена и для комфорта потребителей, которые оплачивают договор обязательного страхования», — добавил Сергей Осенко.