Уважаемые жители Будакошелевщины, примите искренние поздравления с Праздником труда!

Первомай вошел в нашу историю как день мира, справедливости и уважения к человеку труда. Для людей старшего возраста этот праздник по-прежнему олицетворяет трудовую солидарность и созидание, для молодого поколения – весеннее обновление, новые идеи и смелые решения. На протяжении десятилетий он вдохновляет наших граждан на новые свершения и добрые дела.

Важно, чтобы устремления жителей района были обеспечены честным, добросовестным трудом, который является основой благополучия семьи, общества, государства.

Праздничного вам настроения, здоровья, оптимизма и успехов в делах!Пусть вас всегда окружают любовь, тепло и забота близких людей, а ваш труд будет оценен по достоинству. Пусть мирными счастливым будет каждый ваш день.