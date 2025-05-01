Дорогие друзья!

От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Праздником труда.

Этот весенний день был и остается символом солидарности и единства народа, для которого истинный патриотизм проявляется в заботе и теплом отношении к семье, родным и близким, к своей малой родине и любимой стране.

В Год благоустройства Первомай приобретает особое значение. Целеустремленность, самоотверженность и преданность добросовестных тружеников, каждый тщательно положенный ими в строительство кирпич, каждое бережно посаженное дерево воплощают нашу общую ответственность за будущее, где уважение к труду и стараниям человека — незыблемый приоритет социально ориентированного государства.

Беларусь, преодолевшая все невзгоды и тяготы войн, становится все привлекательнее, сильнее и краше — в этом процветающем уголке Земли мы с трепетом и безмерной благодарностью в сердцах отмечаем 80-летие Великой Победы. Слова глубокой признательности адресуем ветеранам, результатами героических подвигов, беспримерным мужеством и умением принципиально и честно работать мы безгранично гордимся.

Пусть и впредь коллективный плодотворный труд всех наших людей будет направлен на поддержание чистоты и порядка, экономической стабильности и благополучия во всех сферах жизнедеятельности, а активная гражданская позиция вдохновит на достижение новых высот во имя дальнейшего созидания суверенной Республики Беларусь.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова