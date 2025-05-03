Совещание по вопросу строительства объектов АПК провел председатель облисполкома Иван Крупко в Рогачевском районе.

В ближайшее время МТК появятся в Ветковском, Калинковичском, Речицком, Светлогорском, Чечерском районах, Жлобинском и Рогачевском. В нынешнем году планируется открыть шесть комплексов, в следующем – четыре.

«В каждом районе есть финансирование. От вас – председателей райисполкомов и руководителей хозяйств и строителей – соблюдение нормативных сроков и проектной документации, строго придерживаться графика. Все виды работ нужно выполнять параллельно, в том числе благоустройство», – подчеркнул Иван Крупко.

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