Чтецы, певцы, гармонисты учреждений культуры района продемонстрировали благодарным зрителям свои лучшие патриотические номера.

Жюри определило победителей и призеров в 11 номинациях и возрастных категориях. Заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко провела церемонию награждения.

В номинации «Чтецы» (возрастная категория до 11 лет) 1 место завоевала Анна Гулевич (филиал Уваровичский ГДК) и Ксения Саплицкая (Буда-Кошелевский ЦРДК), 2 место у Альбины Николаевой (Буда-Кошелевский ЦРДК).

В номинации «Солисты» (возрастная категория до 11 лет) 1 места удостоена Божена Агажельская (ГУО «Гимназия г. Буда-Кошелево»), 2 место у Татьяны Руденковой (Буда-Кошелевский ЦРДК), 3 место занял Родион Бобиков (Буда-Кошелевский ЦРДК).

В номинации «Гармонисты» (возрастная категория до 17 лет) 1 место завоевал Алексей Кустов (УО «Буда-Кошелевский государственный аграрно-технический колледж»).

В номинации «Чтецы» (возрастная категория от 12 до 17 лет) 1 места удостоена Виктория Кобрусева (филиал «Уваровичский ГДК»), 2 место заняли Виктория Сидоренко, Ольга Панкевич, Евгения Давыдова, Ирина Мазурова (филиал «Губичский СДК»), 3 место у Елизаветы Кучеровой (филиал «Пенчинский СДК»).

В номинации «Солисты» (возрастная категория до 17 лет) 3 место у Михаила Хомякова (филиал «Старобудский СДК»).

В номинации «Коллективы» (возрастная категория до 17 лет) 1 место занял вокальный ансамбль «Голосок» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 2 место у вокального ансамбля «Голосок» и «Песенка» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 3 место досталось детскому вокальному коллективу филиала «Губичский сельский дом культуры».

В номинации «Гармонисты» (возрастная категория от 18 лет и старше) 1 место удостоен Петр Бобиков.

В номинации «Чтецы» (возрастная категория от 18 лет и старше) 2 место у Любови Кунделевой (филиал «Уваровичский ГДК».

В номинации «Солисты» (возрастная категория от 18 лет и старше) 1 места удостоены Станислав Давыдов (филиал «Коммунаровский ДК») и Андрей Батаев (Буда-Кошелевский ЦРДК), 2 место у Сергей Анацкого (Буда-Кошелевский ЦРДК), 3 место заняли Лариса Столярова (филиал «Шарибовский СК») и Лариса Евдачкова (филиал «Ивольский СДК»).

В номинации «Мини-коллективы» (возрастная категория от 18 лет и старше) 2 место у Надежды Кашлачевой и Тамары Поповой (филиал «Коммунаровский ДК»).

В номинации «Коллективы» (возрастная категория от 18 лет и старше) 1 место завоевал народный ансамбль народной песни «Верас» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 2 место у народного вокального ансамбля «Калиница» (филиал «Коммунаровский ДК») и народного фольклорного коллектива «Сябрына» (Буда-Кошелевский ЦРДК), 3 место занял народный фольклорный ансамбль «Сінічкі» (филиал «Ивольский СДК»).