Он был учрежден указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года. Долгое время 1 Мая отмечался как День международной солидарности трудящихся. В Беларуси праздник впервые был проведен в 1895 году на тайном собрании работников предприятий. К 1905 году он распространился по белорусским городам и стал массовым. Но с началом Первой мировой войны количество митингов заметно сократилось.

В 1917 году 1 Мая впервые отпраздновали открыто. Спустя год, уже после Октябрьской революции, праздник стал официальным и нерабочим днем. Первомай всегда праздновали с необыкновенной торжественностью и пышностью.

В Беларуси первомайскую традицию бережно сохранили. В Национальном кадастровом агентстве рассказали, что в Беларуси 726 улиц и переулков «Первомайских». Адресная система страны также содержит упоминание о 543 улицах и переулках, содержащих слово «Мир», «Труд» встречается 226 раз, «Май» — в названиях 129 элементов улично-дорожной сети.

Гомельщина официально