«Сегодня мы одобрили проект закона, которым будет предоставлена амнистия ряду лиц в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Это еще одна историческая традиция, которая свидетельствует о гуманности нашего государства и направлена на укрепление авторитета государственной власти. Законопроектом предлагается смягчение наказания ряду лиц при условии их полного раскаяния, в том числе женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет», – отметила член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

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