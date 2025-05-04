Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третий раз стала победительницей турнира WTA-1000 Mutua Madrid Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале первая ракетка планеты обыграла американку Кори Гауфф — 6:3, 7:6 (7:3).

В первой партии белоруска полностью контролировала ход игры, совершила два эйса, выиграла три подачи соперницы и допустила всего одну двойную ошибку на своих подачах. Во втором сете американка заиграла гораздо сильнее, вела 5:3, но Соболенко нашла в себе силы изменить ситуацию и сумела вырвать победу на тай-брейке. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. На пути к сегодняшнему финалу она поочередно победила российскую теннисистку Анну Блинкову (76-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:4, бельгийку Элизе Мертенс (28) — 3:6, 6:2, 6:1, американку Пейтон Стернс (44) — 6:2, 6:4 и украинских теннисисток Марту Костюк (24) — 7:6, 7:6 и Элину Свитолину (17) — 6:3, 7:5.

Для Арины Соболенко это третья виктория на грунтовых кортах испанской столицы. До этого она становилась чемпионкой в 2021 и 2023 годах, а год назад уступила в решающем матче польке Иге Свентек, которая на этот раз проиграла в полуфинале Кори Гауфф. Сейчас в активе Соболенко 20 побед на турнирах под эгидой WTA.

Завтра в решающем поединке у мужчин британский теннисист Джек Дрейпер (6) будет соперничать с норвежцем Каспером Руудом (15).