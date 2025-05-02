В межрегиональной встрече молодежи двух районов приняло участие руководство Гомельского района. Нашу делегацию возглавил заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай. В состав делегации также вошли председатель и члены Молодежного Совета при районном Совете депутатов, члены Совета и представители молодежи от районного отделения партии «Белая Русь».

Принимающая сторона подготовила для соседей и единомышленников интересную содержательную программу. Первым объектом для посещения стал Ченковский сельисполком. Его председатель и глава районного отделения партии «Белая Русь» Алексей Кобзаров провел экскурсию по сельисполкому, рассказал о работе общественной организации и политической партии. Затем в урочище Ченки участники мероприятия посетили места проведения полевых поисковых работ. Подробно о проведенных работах, найденных вещественных доказательствах и ходе расследования уголовного дела геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны рассказал помощник прокурора Гомельского района Александр Асадчий.

На «Партизанской криничке» участники встречи возложили цветы к мемориалу и почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. «В преддверии Великого Дня Победы мы вспоминаем подвиги наших предков, рассказываем о том, что происходило в этих местах. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мирное небо, весну и жизнь, – обратилась к присутствующим председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько.

Завершилась встреча тематическими дебатами «Время помнить» между представителями молодежи двух районов. Почетными гостями дебатов стали депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслан Вегера и Юлия Волкова, председатель Гомельского районного Совета депутатов Виктория Ладутько, заместитель председателя Буда-Кошелевского райисполкома, лидер районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, заместитель председателя Гомельского областного и председатель Гомельского районного отделений партии «Белая Русь» Артур Путято и Алексей Кобзаров.

– Нынешний год проходит под особым знаком – 80 лет Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Для каждого из нас эта тема близка. К ней прикасаемся с гордостью за победителей и болью за нанесенные фашистами раны, – отметила ведущая дебатов Виктория Футрина.

Команды состязались в трех турах. Суть дебатов – убедить экспертов в том, что аргументы их команды лучше, чем у оппонента. В каждом туре одна из команд сначала выступила в позиции отрицания, а затем – утверждения. Их противники заняли, соответственно, противоположную позицию.

Победителей определяли эксперты, оценивая обоснованность позиции и полноту ответов. Команда Буда-Кошелевского района отмечена дипломом за победу в межрайонном турнире по дебатам среди молодежи Буда-Кошелевского и Гомельского районов. Участник команды, педагог Станислав Сильченко также удостоен именного диплома.

Финальным этапом встречи стало подписание между Буда-Кошелевским и Гомельским районными отделениями партии «Белая Русь» соглашения о сотрудничестве.

Как отметили члены районной делегации, подобные встречи необходимо и полезны в плане сотрудничества и обмена опытом.