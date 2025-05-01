Сегодня в Гомеле чествовали лидеров социально-экономического развития региона по итогам 2024 года. В ходе торжественной церемонии вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета 43 номинанта были удостоены этой чести за достижения высоких показателей в самых разных сферах. Примечательно, что среди победителей – Буда-Кошелевский район, занявший 2 место по социально-экономическим показателям среди районов с численностью населения до 30 тысяч человек. Следует отметить, что по итогам 2023-го наш район также был признан победителем и занесен на областную Доску почета.

Председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко вручил свидетельство председателю районного исполнительного комитета Анатолию Гапонику и председателю районного Совета депутатов Наталье Киселевой.