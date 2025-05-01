«Этот день, с такими важными ценностями, как мир, труд, идеалы товарищества и созидания, стал символ эпохи. Для людей старшего поколения первомайские традиции наполнены чувством сплоченности, с которым они поднимали страну, для молодежи – новыми идеями, нацеленными на свершения, для каждого из нас – возможностью реализовать свои способности и почувствовать гордость, как за личные, так и за коллективные результаты труда».

Гомельская область обладает необходимым интеллектуальным и экономическим потенциалом для получения самых высоких достижений, говорится в поздравлении:

«Пусть нынешний праздник станет еще одной ступенькой в преобразовании нашей жизни к лучшему, а труд приносит радость и удовлетворение».

Гомельщина официально