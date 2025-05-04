По информации Белгидромета, местами по республике сегодня ожидаются сильные дожди и грозы, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В ГАИ напомнили автомобилистам и пешеходам, как вести на дороге в такую погоду, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Во время осадков водителям нужно выбирать наиболее безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал. На мокрой дороге значительно увеличивается тормозной путь, а при резких маневрах возможны заносы, поэтому все движения должны быть плавными, подчеркнули стражи дорог.

«Включите ближний свет фар. Будьте особенно внимательны при проезде перекрестков и пешеходных переходов», — сделали акцент госавтоинспекторы.

«Если вы попали в полосу сильного дождя, необходимо снизить скорость, аккуратно перестроиться в крайний правый ряд или на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, остановиться. Включите аварийную сигнализацию и переждите ливень», — дали рекомендации в ГУ ГАИ МВД.

Еще один важный совет: не пытайтесь преодолеть затопленные участки и не оставляйте автомобили в местах, где возможны подтопления. Паркуйтесь подальше от деревьев, линий электропередачи и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам в непогоду следует помнить, что видимость ухудшается. «Ведите себя предсказуемо для других участников движения, переходите проезжую часть в разрешенных местах и лишь убедившись, что все водители вас заметили и успевают остановиться. Не закрывайте себе обзор капюшоном и зонтом. В темноте обязательно используйте световозвращающие элементы», — отметили госавтоинспекторы.