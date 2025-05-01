На архивы сегодня возложена важнейшая миссия: не просто передавать сухие факты, хоть и они не оставляют равнодушными тех, кто может с ними ознакомиться, но и сохранять память эмоциональную. На этом поставил один из акцентов директор государственного архива Гомельской области Юрий Шестопалов, комментируя БЕЛТА основные посылы Президента Беларуси на патриотическом форуме в Волгограде.



«Важны цифры и факты, очень важны. Но еще важнее — эмоции и смыслы. И кадры военной хроники. Без цензуры», — обратил внимание Александр Лукашенко в своем выступлении, дополнив, что в этом направлении надо больше работать в архивах. Как подчеркнул глава государства, современному поколению необходимо показывать объективную фактуру. «Не надо тут нам дрожать, что кто-то это увидит поменьше, побольше. А как им объяснить, почему мы сегодня отчаянно боремся за эту историческую память? Они должны видеть правду и делать соответствующие выводы с нашей помощью. Как они должны понять, почему наши воины, партизаны и подпольщики, не задумываясь, отдавали свои жизни за страну? И нам сложнее, чем послевоенному поколению, потому что более 80 лет прошло. Уже нет нерва той эпохи…» — дополнил белорусский лидер.

Как пояснил Юрий Шестопалов, архивы проводят огромную работу для сохранения объективной правды, рассекречивания отдельных документов и донесения правдивых исторических фактов прежде всего до молодежи. «Начиная с младшего школьного возраста. На сегодня эта комплексная работа охватывает множество направлений. Это активная деятельность в рамках республиканского проекта «Архивы — школе». Архивисты области встречаются с ребятами, проводят тематические уроки, где рассказывают и показывают правдивую историю, фотографии, документы, документальные кинофильмы, говорят о том, чего ребята, возможно, не слышали ранее. Дети пропускают информацию через себя, через сердце. Только представив ту боль, которую пережили жертвы геноцида, ребята проникаются эмпатией, понимают больше и глубже. Нелицеприятные факты порой переворачивают их внутренний мир и сознание», — рассказал он.

Архивы раскрывают то, что раньше не было доступно широкой публике. Разрабатываются тематические выставочные проекты, где представлены архивные документы, справки, письма, горестные истории простых людей. «Такие выставки путешествуют по школам, вузам, учреждениям культуры, предприятиям. К примеру, в эти дни широко экспонируется и передается из учреждения в учреждение выставочный проект «Гомельщина непокоренная». Это совместная работа архивистов, музейных работников, подготовленная на основании материалов из фондов Государственного архива Гомельской области, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива общественных объединений и Гомельского дворцово-паркового ансамбля», — подчеркнули в областном архиве.

В юго-восточном регионе есть и свой авторский проект для детей — областной конкурс «Юный архивист», который организует областной госархив, главное управление юстиции и главное управление образования. В 2025 году утверждена тема конкурса «Дети и война». Это состязание предполагает определенную поисковую работу. Итоговый тур проекта проходит в знаковых местах. В прошлом году в мемориальном комплексе «Ола», в этом — на базе мемориального комплекса «Детям — жертвам войны» в Красном Береге.

«На архивы сегодня возложена важнейшая миссия — не просто передавать сухие факты, хоть и они не оставляют равнодушными тех, кто может с ними ознакомиться, но и сохранять память эмоциональную. Потому что нынешнее поколение выросло другим, уходят живые свидетели войны, а вместе с ними и генетический страх перед войной. Ни в коем случае нельзя допустить легкомыслия по отношению к событиям прошлого», — резюмировал Юрий Шестопалов.