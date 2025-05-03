В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Рогинского сельисполкома Лилия Котлярова, члены Молодежного совета при райсовете, депутатский корпус, а также учащиеся школы и жители агрогородка.



Нина Зайцева, дочь ветерана, поделилась воспоминаниями отца о тяготах военных лет. Со слезами на глазах она рассказала, через какие испытания он прошел. «Сейчас моему отцу исполнилось бы 110 лет. На фронт он ушел совсем молодым. Ему посчастливилось вернуться живым с войны. Всю свою жизнь он с болью вспоминал те страшные события. Его уже нет с нами, но память о нем и подвиге тех людей, которые воевали, не должна исчезнуть. Поэтому я прошу вас, интересуйтесь прошлым ваших бабушек и дедушек, цените то, за что сражались ваши предки. Сохраняйте эти воспоминания и передавайте их детям и внукам, чтобы великая, но такая дорогая нам Победа, оставалась в памяти поколений», – обратилась она к молодежи.

Программа включала не только творческие номера, но и живые воспоминания родственников ветеранов войны, которые придавали мероприятию особую глубину и личную сопричастность. Завершением встречи стало совместное исполнение песни «Темная ночь».

Затем участники проекта возложили цветы к братской могиле и почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы войны.