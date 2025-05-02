В мероприятии приняли участие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, председатель Николаевского сельисполкома Мария Гераскевич, члены Молодежного совета при райсовете, депутатский корпус, а также учащиеся школы и жители агрогородка.

«До Дня Победы осталось совсем немного. Мы ежегодно отмечаем этот праздник, но в нынешнем году он особенно значим – Великой Победе 80 лет. Эту дату нельзя забывать, ведь народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Именно поэтому так важно помнить правду о войне и той страшной цене, которую заплатили за нашу свободу. Ребята, я знаю, что для многих из вас война кажется чем-то далеким. Вы редко смотрите военные фильмы, не часто читаете книги о тех событиях. Но наша история – это не только страницы учебников. Это судьбы реальных людей, это боль и подвиг ваших прадедов. Война не приносит ничего, кроме потерь. Но самое страшное, что она отнимает безвозвратно – это человеческие жизни. Помнить об этом – значит беречь мир сегодня. И я верю, что вы сохраните память о Победе и будете достойны тех, кто ее завоевал», – отметила Наталья Киселева.

Мероприятие запомнилось насыщенной программой, где каждый номер находил отклик у зрителей. В завершение участники совместно исполнили песню «Майский вальс», а затем возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибших в годы войны, и почтили их память минутой молчания.