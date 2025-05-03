Середина августа 1941-го. Еще совсем недавно цветущий Гомель окутан черными облаками дыма, в воздухе — едкая гарь, к городу рьяно рвутся гитлеровцы. 24-летняя Екатерина Чуяшкова — помощник машиниста локомотивного депо уводит из горящего города в тыл сплотку из трех паровозов и семи вагонов — последний состав, который покидал Гомельский узел. В одиночку, без машиниста. Более двух часов девушке пришлось ждать выезда на железнодорожном мосту под бомбежкой врага. И она не дрогнула, четко выполнила задание — вывела состав, и после этого мост был взорван.





Смелая, ответственная помощник машиниста поезда, а затем и бронепоезда — героиня специального проекта БЕЛТА «Профессии Победы», посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассказываем об отважных людях самых разных профессий — тех, кто, находясь на передовой, в тылу или оккупации, вносил свой вклад во всенародную борьбу с фашизмом.

Скромная и трудолюбивая

«Мама родилась в деревне Даниловичи Ветковского района. Третьим ребенком в семье. Рано, когда ей было три годика, осталась без матери. Через время отец женился на женщине, которую моя мама никогда не называла мачехой, а только мамой — приемной мамой, настолько это был добрый, душевный человек», — листает семейный альбом дочь Екатерины Чуяшковой — Валентина Чуяшкова.

В семье родились и младшие детки. «И все росли дружно, с одинаковыми ценностями и взглядами на жизнь. Держались друг за дружку, помогали, оберегали», — с теплотой в голосе говорит Валентина Михайловна.

Чтобы помочь своей большой семье, юная Екатерина, едва получив паспорт, решила отправиться в город — на работу. «Сначала была стрелочником на железнодорожной станции Гомель. Потом ей предложили учебу. И окончив техникум железнодорожного транспорта, в июле 1938 года была зачислена помощником машиниста Гомельского локомотивном депо», — знакомит с биографией мамы гомельчанка.

Скромная, ответственная, трудолюбивая, добросовестная, Екатерина была на хорошем счету. В июне 1941-го девушка получила путевку и уехала в санаторий — под Новозыбков в Брянской области. Утром 22 июня она вернулась в Гомель получить отпускные. И как гром средь ясного неба страшная весть: фашистская Германия напала на Советский Союз.

Екатерина получила приказ: срочно приступить к работе!

На виду у смерти



Молодая помощник машиниста в составе паровозной бригады формировала составы для эвакуации. Вот как рассказывала о том времени сама Екатерина Никитовна — записанные ею воспоминания бережно хранит семья: «И день, и ночь шла эвакуация людей, оборудования, транспорта и так далее. За короткий срок на Урал, в Поволжье, Казахстан, Сибирь было перемещено 42 промышленных предприятия, свыше 80 тыс. жителей города. Причем эвакуация с приближением фронта к городу производилась под непрерывными бомбежками вражеской авиацией. Нападения на поезда, массированные налеты на станции продолжались».

16 августа 1941 года девушка заступила на смену. «Город горел, фашистские стервятники осыпали бомбами и рвущимися снарядами весь железнодорожный узел. Паровоз, на котором я работала, у левого крыла пробитый осколками бомб и снарядов, продолжал формировать поезда для отправки в тыл. В ночь на 17 августа, когда уже на окраинах Гомеля появились гитлеровские мотоциклисты, дежурный Сычев отдал последнее распоряжение: «Выезжайте скорее, а то останемся в окружении», — описывала события Екатерина Чуяшкова.

Ее бригаде необходимо было вывезти из горящего города над Сожем сплотку из трех паровозов и семи вагонов. Это был последний состав, который покидал Гомельский узел.

Когда состав прибыл на мост через Сож, семафор на выезд был закрыт. Бомбежка не прекращалась. Те более чем два часа, которые пришлось стоять на мосту, казались вечностью. Машинист бежал. Екатерина осталась одна. «А над мостом кружат немецкие самолеты, бомбы проносятся буквально рядом и падают в воду, и снова и снова все повторялось. Спрятаться негде — вокруг вода и металл. В ушах стоял грохот и визг падающих снарядов. Фашистские стервятники сбросили не один десяток бомб, но по мосту не попало», — читаем в воспоминаниях Екатерины Чуяшковой.

За мучительно долгие два часа голова 24-летней девушки поседела. «Сложно представить, в каком напряжении была она все это время. Но не отступила, не сошла с пути. Она по сути была на виду у смерти, но выполняла приказ, выполняла свой долг. Ради родной земли, ради родных людей, ради семьи», — гордо говорит дочь героини.

К слову, на защиту страны с начала войны встали и трое братьев Екатерины — ушли на фронт. Двое так и не вернулись домой.

Старший Иван погиб и похоронен под Ригой, был награжден медалью «За отвагу». Младший Ефим погиб в небе над Белостоком в первые дни войны. Средний брат Архип получил тяжелые ранения, на всю жизнь остался инвалидом. Был награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны I степени. После войны жил в Бресте.

«Это приказ, девочка»

Когда выезд с моста открыли, Екатерина услышала слова дежурного: «Езжай на Чернигов. Будем взрывать мост», — и осознала: далее сплотку она ведет самостоятельно. Девушка повела состав. «Как только поезд-сплотка прибыл в Новобелицу, мост был взорван. Этот тяжелый состав я повела в Чернигов одна», — описывала невероятно тяжелый путь помощник машиниста.

В Чернигове паровоз присоединили к воинскому эшелону. И девушка получила от военных приказ ехать в Щорс. «Без машиниста не могу», — робко сказала помощник машиниста. И получила ответ: «До Чернигова смогла — сможешь и дальше. Это приказ, девочка».

Чернигов — Бахмач — Щорс — по этому маршруту Екатерина под огнем гитлеровцев одна вела состав с военными. «Без смены, без сна, еда в рот не шла. Шесть суток я стояла у реверса. Поезд с военнослужащими в Щорсе отцепили, сказали: «Придет смена». Но меня не отпустили. Пришла смена — машинист Михедов и помощник. Помощник сошел с паровоза и больше не вернулся», — делилась Екатерина Никитовна.

Неполным составом машинист Михедов и смелая помощник машиниста выполняли прифронтовые рейсы. Водили санитарные поезда с ранеными — под вражескими бомбежками и постоянными обстрелами.

На станции Блохино Курской области состав был разбит. Машинист Михедов погиб. Екатерине осколки рассекли пальцы рук. Паровоз вышел из строя.

С бригадой машинистов девушка ушла в Курск. И там три месяца под огнем врага на передовой обеспечивала дислокацию военных поездов.

Далее ее пути-дороги проходили через Елец, Москву. В подмосковном Костино вместе с ополченцами, другими женщинами, детьми Екатерина строила противотанковые рвы, окопы, линию обороны.

«Земля перемешалась с кровью»

Следующей точкой жизненного маршрута стал Ртищевский железнодорожный узел, где формировали бригады для сопровождения бронепоезда. «Рядом с артиллеристами, зенитчиками, пулеметчиками суровую боевую вахту несли железнодорожники-добровольцы в черных шинелях. В марте 1942 года я была зачислена на службу в состав 58-го отдельного дивизиона бронепоездов для военных действий на Юго-Западном фронте», — говорится в автобиографическом материале смелой гомельчанки.

В сформированных бригадах, которые сменяли друг друга в пути, помощником машиниста была и Татьяна Жукова. «Она тоже из Гомеля. А познакомились, подружились девушки, когда копали окопы в Костино. И теперь оказались в одном составе», — уточняет дочь героини.

«Бронепоезд отправляли на самые опасные участки. Везли все: пушки, боеприпасы, питание, вывозили раненых», — снова обращаемся к воспоминаниям Екатерины Чуяшковой. Москва, Златоуст, Ташкент, Харьков, Лиски, Валуйки, Купянск, Сталинград… Под пулями, бомбами, самолетами. «Все вокруг пылало, грохотало, земля перемешалась с кровью, текли кровавые реки. Мы подвозили боеприпасы и увозили раненых. Пригодились курсы медсестер. Двигаться можно было только ночью. В дневное время эшелоны тщательно маскировались», — на всю жизнь врезались картины тех лет в память героини.

Под Харьковом бригада, в составе которой была Екатерина, приняла смену. Другая бригада ушла на отдых в теплушку в конце поезда. Девушка готовила паровоз к отправке, как вдруг воздух сотрясся резким гулом немецких самолетов. «Машинист приказал всем спуститься с паровоза и лечь на землю. Это спасло нам жизнь. Снарядом разбило вагоны, осколки изрешетили «теплушку». Машинист Шичко был смертельно ранен в живот, в горячке выпрыгнул на землю. Татьяне Жуковой осколками ранило ногу, и ее отправили в госпиталь», — каждый раз не могла сдержать слез, мысленно возвращаясь в тот день, Екатерина Чуяшкова.

Поврежденный бронепоезд ушел в ремонт. А бригаду откомандировали в депо Абдулино, затем — на Белорусский фронт. Вместе с войсками Екатерина дошла до Щорса, а затем и до освобожденного от врага Гомеля.



На войне о наградах не думали

«Мама все время подчеркивала, что на войне о наградах не думали. После Победы документы пришлось восстанавливать. И награды находили своих героев уже потом. У мамы есть медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» — вручена 1 июня 1944 года в Щорсе, за «Победу над Германией», «За оборону Москвы», медаль Жукова, «Захиснику Вітчизни» от президента Украины и многие другие. Также она награждена орденом Отечественной войны II степени», — перечисляет дочь.

Сложно даже представить, что только видели глаза молоденькой девушки на войне, делает акцент Валентина Михайловна. «Мама прожила больше ста лет, до конца жизни помнила те трагические годы, но была немногословна, когда речь заходила о войне. Все ужасы, все пережитое не отпускало. И она всегда говорила, что выжила только с Божьей помощью. В те годы ведь вера в Бога не поощрялась, но она все равно не теряла ее. Летят самолеты — она крестится и молится, хоть вокруг ребята и смеются. Вера ей помогала и спасала», — добавляет штрихи к портрету героини ее дочь.

После войны Екатерина Никитовна работала в резерве проводников. В ее трудовой книжке записи: пришла на железную дорогу и ушла на пенсию с железной дороги, которой посвятила 43 года, обращает внимание Валентина Михайловна.

Уже после войны Екатерина встретила своего спутника жизни — Михаила Кутеня, родом из Речицкого района. Учитель начальной школы по первому образованию, в годы войны был командиром орудия истребительной противотанковой батареи танковой бригады, получил ранения и потерял пальцы на левой руке. Был награжден орденом Отечественной войны I степени, боевыми наградами, в том числе медалью «За оборону Киева».

И даже спустя многие годы после Великой Победы, до конца своих дней и Екатерина Никитовна (а она прожила более 100 лет), и Михаил Емельянович, вспоминая страшные события огненных 1940-х, повторяли: главное, чтобы будущие поколения никогда не знали, что такое война, и всегда берегли мир как самое ценное.

Фото БЕЛТА и из семейного архива Валентины Чуяшковой

БЕЛТА.