Осужденный за попытку переворота в Беларуси гражданин США Юрий Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.

«По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, — слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», — сказала Наталья Эйсмонт.

Как сообщалось, американский адвокат, политолог Юрий Зенкович был осужден в сентябре 2022 года на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти. Ранее Юрий Зенкович заявлял, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти и просил помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.-