Осужденный за попытку переворота в Беларуси гражданин США Юрий Зенкович освобожден по просьбе Вашингтона. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА.
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«По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, — слушайте-смотрите интервью, которые он давал, и судите сами», — сказала Наталья Эйсмонт.
Как сообщалось, американский адвокат, политолог Юрий Зенкович был осужден в сентябре 2022 года на 11 лет лишения свободы за организацию заговора с целью захвата государственной власти. Ранее Юрий Зенкович заявлял, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти и просил помиловать его, дав возможность вернуться к семье и близким в США, к профессиональной деятельности.-