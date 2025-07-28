Экипаж зерноуборочного комбайна РУП «Белоруснефть-Особино» в составе Андрея Марцелева и Андрея Болдуева перешагнул тысячный рубеж на уборке урожая зерновых 2025. С небольшим отрывом следующую тысячу тонн намолотил экипаж лидеров жатвы минувших лет в составе Виктора Марцелева и Сергея Буслова. Кроме того, водитель сельхозпредприятия Дмитрий Лутков перевез более 1500 тонн зерна в закрома Буда-Кошелевщины.

Поздравить героев жатвы прямо в поле приехали председатель райисполкома Валентин Ундруль, директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович, заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова.

Валентин Ундруль поблагодарил аграриев за работу, отметив, что когорту передовиков сегодня пополнили представители семейной династии, в частности за первенство борются отец и сын Марцелевы. «Ваш труд неоценим. Обеспечение продовольственной безопасности – основная задача аграриев. Уверен, что пока есть такие надежные и ответственные механизаторы, которые душой болеет за свое дело, любые задачи нам по плечу», – подчеркнул Глава района и пожелал героям жатвы дальнейших успехов и крепкого здоровья. К поздравлениям присоединился Николай Балабанович. От Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета, РУП «Белоруснефть-Особино» лидерам жатвы вручили дипломы и благодарности, вымпелы лидеров, денежные сертификаты и повязали ленты передовиков.

Со словами поздравления к героям жатвы обратился Артем Гришай. От районного исполнительного комитета, районного отделения партии «Белая Русь» Артем Сергеевич и Валентин Антонович вручили дипломы и подарок водителю Дмитрию Луткову, перевезшему более 1500 тонн зерна на уборке урожая зерновых 2025 года.