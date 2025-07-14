В СУП «Морозовичи-Агро», например, сегодня домолачивают последние гектары озимого ячменя, клин которого составлял 50 га. На очереди – озимый рапс.



Среди тех, кто убирает озимый ячмень, — Игорь Парфененко. В сельхозпредприятии он трудится уже 15 лет. Весной уроженец г. Буда-Кошелёво был занят на заготовке кормов: косил траву, отвозил на тракторе зелёную массу. Опытный механизатор положительно отзывается о комбайне GS12, который разменял второй десяток лет. «Техника не подводит, работает исправно», — отмечает он.

Кстати, трудится комбайнер в паре с молодым Валерием Пыжиковым. Буда-Кошелёвский парень – студент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (учится на инженера-проектировщика) – на лето приехал в Морозовичи подработать на уборке зерновых и зернобобовых культур. Это первая в его жизни страда. Говорит, что ему нравится видеть, как в бункер комбайна уходит налитое зерно.



Также в поле работают комбайнеры Игорь Скакун и Василий Малявко: первый – из Гомеля, второй – из Буда-Кошелёва. Кстати, Василий трудится в аграрно-техническом колледже райцентра, преподает физическую культуру. Однако уже примерно 20 лет каждый год в летний период устраивается комбайнером на уборку зерновых и зернобобовых культур.



Механизаторы довольны организацией уборочной кампании в сельхозпредприятии, в частности, сытными обедами и полдниками, которые им привозят прямо в поле.

