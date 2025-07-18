В ходе визита в Буда-Кошелевский район министр образования, председатель РОО «Белая Русь» Андрей Иванец в аграрно-техническом колледже встретился с активом Гомельской областной организации «Белой Руси».

Во время выступления Андрей Иванец подчеркнул, что сегодня очень важно работать сплоченно, одной командой. Только так можно добиться монолитности, единства в защите государственности, независимости республики. Отметил министр и то, что необходимо продолжить работу в направлении оптимизации деятельности первичных организаций.

Председатель РОО «Белая Русь» напомнил, что объединение является проводником политики руководства страны. И именно «Белая Русь» сегодня должна выступать катализатором объединения белорусского общества вокруг определяемого Главой государства курса развития Беларуси. «Мы – гвардия Президента, – подчеркнул он. – И наша деятельность должна быть ориентирована на ту категорию людей, которые должны встать с нами в один ряд и поддерживают политику Александра Лукашенко».

Андрей Иванец также заслушал руководителей районных первичных организаций, которые рассказали об основных направлениях своей работы, ознакомили с интересными и полезными проектами, реализуемыми членами «Белой Руси».