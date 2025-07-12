Андрей Иванец избран председателем республиканского общественного объединения «Белая Русь». Такое решение принято на первом заседании Республиканского совета общественного объединения в присутствии делегатов VI внеочередного съезда РОО «Белая Русь», передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минске на базе Национального академического театра имени Янки Купалы проходит VI съезд республиканского общественного объединения «Белая Русь». В нем принимает участие 271 делегат со всей страны. Во время съезда заслушаны отчетные доклады, дана оценка работе объединения за 2022-2025 годы.-0- Фото Николая Петрова