В программе визита Министра образования Республики Беларусь Андрея Иванца – посещение и ознакомление с материально-технической базой учреждений образования г. Буда-Кошелево, встреча с руководителями учреждений образования района и представителями республиканского общественного объединения «Белая Русь» Гомельской области.

В рабочей поездке главу ведомства сопровождали начальник главного управления образования Гомельского облисполкома Руслан Смирнов и руководство района.

В первую очередь Андрей Иванец посетил среднюю школу №1 г. Буда-Кошелево, где пообщался с педагогами, ознакомился с организацией работы по летней занятости детей и питанием школьников.

В СШ №1 состоялась встреча Андрея Иванца с педагогической общественностью района.

Сначала министр в рамках единого дня информирования уделил внимание теме развития Беларуси после обретения ею суверенитета. Он отметил успехи в отечественной экономике, промышленности, здравоохранении, образовании и других сферах. Андрей Иванец рассказал о наиболее значимых событиях, произошедших в стране с момента наступления ее независимости, – создании искусственного спутника Земли, атомной электростанции, Белорусской национальной биотехнологической корпорации, организации производства легковых автомобилей и так далее.

Участники встречи имели возможность задать министру интересующие их вопросы. Они касались приема обучающихся в 10 класс, возможности оставления на повторный год обучения первоклассников по уважительным причинам по заявлению их родителей, перевода детей из белорусскоязычной школы в русскоязычную, разработки комплекса методической литературы для разновозрастных групп, объединения советов профилактики учреждений дошкольного образования и школьных советов, других тем. На некоторые вопросы министр дал ответ сразу, другие требуют дальнейшей проработки.

В завершение встречи Андрей Иванец подарил средней школе №1 райцентра книги «80 фактов про Великую Победу» и «Оружие Великой Победы» для использования в патриотическом воспитании учащихся.





В интервью СМИ глава ведомства рассказал о нововведениях, ожидающих педагогов и учащихся с 1 сентября. Они призваны повысить качество образования и сделать более комфортной учебу детей. В частности, отметил, что планируется увеличение количества уроков физической культуры (до трех в неделю во всех классах) за счет большей популяризации легкой атлетики, гимнастики, игровых видов спорта. Также десятиклассники будут проходить двухнедельные полевые сборы, которые будут проводиться после окончания учебного года (в 10 классах – 25 мая). «Еще одно изменение – учебная трудовая практика, – поделился Андрей Иванец. – Она коснется 5-8 классов и будет осуществляться по окончании учебного года в промышленных и агропромышленных организациях. Это поможет школьникам в будущем сделать осознанный выбор профессии».

В аграрно-техническом колледже министр встретился с коллективом учреждения образования, поинтересовался ходом вступительной кампании, а также провел диалог с представителями республиканского общественного объединения «Белая Русь» Гомельской области.



Андрей Иванец также побывал в социально-педагогическом центре, где ознакомился с материально-технической базой учреждения.

