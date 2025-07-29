Экипаж зерноуборочного комбайна РУП «Белоруснефть-Особино» в их составе на днях перешагнул тысячный рубеж на уборке урожая зерновых 2025. Поздравить молодых аграриев сегодня приехали председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Анатолий Гапоник, председатель Гомельской областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Александр Гриньков.

Анатолий Гапоник поблагодарил молодых аграриев за нелегкий труд и качественную работу и пожелал им счастья, крепкого здоровья, достатка, мира и добра. От Гомельского областного исполнительного комитета, областного объединения профсоюзов, областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК он вручил лидерам жатвы благодарственное письмо за трудовое участие в уборке урожая 2025 года. Со словами благодарности к героям жатвы обратился также Александр Гриньков и вручил аграриям денежные сертификаты.

