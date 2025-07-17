Информационно-пропагандистская группа под руководством заместителя председателя райисполкома Артема Гришай встретилась с коллективом районного отдела по ЧС.

В основной теме дня Артем Сергеевич подчеркнул, что благодаря решительности белорусского лидера, трудолюбию граждан и принятию выверенных решений наша страна уверенно движется вперед. И сегодня мы располагаем серьезными точками роста, которые будут определять дальнейшее развитие республики в ближайшие десятилетия. Достижения в космической, атомной и биотехнологической отраслях, успехи в IТ-сфере, микроэлектронике, медицине и других областях – все это служит мощным фундаментом для инновационного развития Беларуси и позволяет стране быть в авангарде. «Мир огромен, а Беларусь у нас одна. Помните о своей Родине. Цените и берегите мирное небо над головой», – Артем Гришай процитировал слова Главы государства Александра Григорьевича Лукашенко.

Переходя к вопросам здравоохранения, заместитель главного врача ЦРБ Мария Селеня рассказала о ходе диспансеризации в районе и подчеркнула важность своевременной вакцинации против инфекционных заболеваний.

Далее начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Лилия Торманова проинформировала собравшихся о количестве выделенных целевых направлений и наиболее востребованных среди абитуриентов специальностях.