Синоптическая ситуация в Беларуси улучшится к выходным. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Южные циклоны на этой рабочей неделе не оставят без внимания Беларусь. В своих массивах они принесут в страну осадки различной продолжительности и интенсивности, а также и целый букет неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Неустойчивая, сырая с температурными контрастами погода сохранится в Беларуси до конца рабочей недели», — рассказали в Белгидромете.

29 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами возможны сильные ливни, при грозах в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус выше нуля. Днем будет от плюс 20 градусов по юго-западу до плюс 32 градусов по востоку. Во вторник,, на большей части территории страны пройдут дожди, грозы, местами возможны сильные ливни, при грозах в отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус выше нуля. Днем будет от плюс 20 градусов по юго-западу до плюс 32 градусов по востоку.

В среду, 30 июля, на большей части территории страны пройдут дожди, в западных и центральных районах возможны сильные дожди. Местами ожидаются грозы, днем возможен град. При грозах прогнозируется усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла. Днем будет от плюс 15 градусов по западу до плюс 29 градусов по северу.

«В четверг, 30 июля, влияние циклона на нашу страну начнет ослабевать, поэтому дожди примут кратковременный характер, но все еще сохраняться в большинстве регионов. При развитии кучево-дождевой облачности местами прогремят грозы», — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 31 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов по юго-западу до плюс 19 градусов по северо-востоку. Днем будет 18-23 градуса тепла, местами, а по северу во многих районах — плюс 24-27 градуса. В пятницу,, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов по юго-западу до плюс 19 градусов по северо-востоку. Днем будет 18-23 градуса тепла, местами, а по северу во многих районах — плюс 24-27 градуса.

В субботу, 1 августа, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов выше нуля, днем будет 17-24 градуса тепла, местами — до плюс 27.

«По предварительным прогнозам, синоптическая ситуация улучшится к выходным, когда с ростом атмосферного давления дожди станут носить локальный характер», — добавили в Белгидромете.

В воскресенье, 2 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов тепла, днем будет 18-25 градусов выше нуля, по юго-западу — до плюс 27 градусов.

В понедельник, 3 августа, местами по стране пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов тепла, днем — от плюс 20 градусов по северо-востоку до плюс 28 градусов по югу.