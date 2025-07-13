В Беларуси с начала года шестеро детей погибли в результате выпадения из окон. Такая информация опубликована на официальном сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

«В стране продолжают фиксироваться случаи, связанные с выпадением детей из окон. За истекший период 2025 года при таких обстоятельствах уже погибли шестеро несовершеннолетних. За аналогичное время 2024-го — один ребенок», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Чтобы не допустить трагедии, рекомендуется использовать блокирующую защиту для окон. Рядом с ними не стоит ставить мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконники. Лучше избегать полного открытия окон при проветривании, а также учитывать, что москитная сетка не защищает от падения. Родителей призывают не оставлять детей без присмотра.