О специфике работы с обращениями и гражданскими инициативами в регионе рассказала председатель Гомельского районного Совета депутатов, председатель областной ассоциации местных советов депутатов Виктория Ладутько, комментируя тему выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.
Речь шла о работе с обращениями граждан и юрлиц.
Реализация гражданских инициатив играет очень большое значение, подчеркнула Виктория Ладутько. «Сегодня наши жители не просто обозначают свои проблемы, так сказать, ставят задачи перед органами местной власти, но и сами должны определять и в определенной мере определяют способы решения вопросов местного значения, которые их очень волнуют. Конечно же, роль населения в реализации и решении таких вопросов невозможно переоценить. В Гомельской области уже второй год проводятся открытые конкурсные отборы проектов гражданских инициатив. Проекты победителей реализуют на бюджетные средства. Плюс главное условие — не менее 10% от общей стоимости проекта должен быть вклад самого населения», — пояснила депутат, отметив, что такие проекты позволяют решить значительное количество вопросов локального характера.
Так, по словам Виктории Ладутько, на реализацию гражданских инициатив в 2025 году из республиканского и областного бюджетов было выделено Br400 тыс. До конца года они будут освоены.
В прошлом году было реализовано 25 таких проектов, с начала этого года — уже порядка 10. К примеру, в Добрушском районе благоустроили зону отдыха у озера. Была очищена акватория водоема. При поддержке местных органов власти люди установили малые архитектурные формы. Теперь это одно из любимых мест отдыха. А в Ельском районе на месте пустующего подворья заложили новое памятное место с яблоневым садом.
«70% проектов-победителей направлены на благоустройство и развитие территорий сельской местности», — обратила внимание Виктория Ладутько. «Инициатив достаточно много, в таком направлении будем продолжать работу», — заверила она.