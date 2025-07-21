О специфике работы с обращениями и гражданскими инициативами в регионе рассказала председатель Гомельского районного Совета депутатов, председатель областной ассоциации местных советов депутатов Виктория Ладутько, комментируя тему выездного расширенного заседания Президиума Совета Республики Национального собрания во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь шла о работе с обращениями граждан и юрлиц.