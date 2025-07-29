В Буда-Кошелевском районе молодых руководителей во главе с председателем комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Анатолией Гапоником встретили председатель Буда-Кошелевского райисполкома Валентин Ундруль и первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев. В урочище «Майское» участники проекта ознакомились с организацией и проведением уборки 2025 года в районе на примере филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро». Директор филиала Сергей Дрозд, участник проекта «Школа молодого руководителя», рассказал о роли руководителя в управлении сельскохозяйственным предприятием, основных направлениях своей деятельности и результатах работы сельхозпредприятия. Затем участники мероприятия посетили машинно-тракторный парк хозяйства и ознакомились с его материально-технической базой.

Подводя итоги, Анатолий Гапоник обозначил, что в работе любого сельхозпредприятия многое зависит от руководителя. Если он понимает, в каком направлении лучше развивать хозяйство, то к нему никогда не будет вопросов. Также Анатолий Генрикович акцентировал внимание на недопустимости работ не по технологии как в растениеводстве, так и в животноводстве, на соблюдении порядка и трудовой дисциплины во всех структурных подразделениях сельхозпредприятий.