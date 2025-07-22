На базе филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» на летних каникулах трудится студенческий отряд.

Он состоит из 10-ти ребят – выпускников Неговской базовой школы и учащихся 9 класса. В самом начале уборочной кампании они трудились на зернотоке, сегодня в основном занимаются уборкой территории мехдвора.

– Ребята ответственно подходят к выполнению любого задания, – сказала заместитель директора по идеологической работе Наталья Лутченко. – Трудятся с 8.00 до 12.00. Мальчишки и девчонки здесь будут работать две недели, в августе им на смену придут другие ребята. Хочется отметить, что вне студотрядов к нам на период уборки устраиваются подростки, идут они на зерноток.

Вместе с молодежью работает и учитель Неговской школы Светлана Ананьева. По ее словам, дети дисциплинированные, понимают, что пришли зарабатывать деньги к школе или на поступление в учебные заведения. Одна из участниц студенческого отряда – Варвара Гаврилина, например, решила подработать, чтобы помочь родителям.

– «Юбилейный-Агро» предоставил возможность заработать. Так почему бы ею не воспользоваться? Всё же лучше, чем просто так по улице бегать, – говорит девочка.

Позицию Варвары разделяет и Александр Салажков. Заработанные деньги он потратит не только на подготовку к школе, но и на другие нужды.

– Не желаю сидеть у родителей на шее, – пояснил подросток. – Тем самым показываю, что денежные средства могу зарабатывать собственным трудом.

Саша признался, что в будущем он хочет стать, как и его отец, плотником. То есть пойти по стопам отца. К тому же он любит работать с деревом. Например, бабушке из обычного березового пня сделал лавочку, на ней очень удобно сидеть.

Ребята подметали, а потом образовавшуюся кучу мусора загребали на лопату, которой ловко орудовал Сергей Логис.

– Я вступил в студенческий отряд потому, что хочу провести лето с пользой. Как говорится, чтобы каникулы не прошли зря. Нас у родителей восемь – 4 сына и 4 дочки. Так что если есть возможность заработать, я обязательно ею воспользуюсь, – ответил Сережа.