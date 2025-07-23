В историко-культурном центре Буда-Кошелевского района состоялась диалоговая площадка с идеологическим активом на тему «Эффективная коммуникация».

Открыла мероприятие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова. Она отметила, насколько важно сегодня идеологам общаться с населением, располагая к себе собеседников. От этого зависит уровень их заинтересованности в диалоге и, как следствие, доверие к выступающему, значимость мнения спикера. Идеологические работники являются проводниками политики государства, и от того, насколько доходчиво они доведут информацию до людей, зависит мнение общественности о правильности выбранного руководством страны курса.

О подготовке текстов, оптимальных приемах ораторского мастерства рассказала главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская. Преподаватель Буда-Кошелевского аграрно-технического колледжа Людмила Клименкова проинформировала о роли и значении образа выступающего и оформления места выступления, о техниках эффективной коммуникации. А учитель средней школы № 1 г. Буда-Кошелево Виктория Тиличенко напомнила вкратце историю белорусского государства и ознакомила с достижениями современной Беларуси, а также Гомельской области.