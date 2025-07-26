Несмотря на большое количество предупреждений и профилактических материалов, люди всё равно верят аферистам. В милиции рассказали, на что стоит обращать внимание при разговоре с незнакомцами и как работает схема телефонных мошенников.

В большинстве случаев злоумышленники представляются сотрудниками «Белтелекома» и операторами сотовой связи. Обычно они звонят под предлогом проверки услуг или обновления информации о счетах и пытаются выманить личные данные, пароли, рассказывает заместитель начальника Советского РУВД Минска — начальник криминальной милиции Михаил Гаврук:

— Схемы «Белтелеком» и операторов сотовой связи практически идентичны. Мошенники используют различные уловки: могут предложить новый тариф, продлить договор об оказании услуг или даже сообщить, что с вашего баланса мошенники похищают деньги. Далее поступает звонок от якобы правоохранителя. Он сообщает, что ранее звонили мошенники, которые открыли на имя потерпевшего счет и перечислили туда денежные средства обманутых граждан. Звонивший может пригрозить проведением обыска и сообщить о необходимости декларирования всех имеющих дома сбережений. Потерпевшие верят и берут из дома все сбережения и переводят на специальный счет.

Недавно в Советское РУВД обратился 77-летний житель района, который стал жертвой аферистов. Мужчина перевел на специальный счет злоумышленников более 8000 тысяч рублей, которые копил на протезы. Минчанин осознал обман лишь после того, как обо всем рассказал супруге, которая знала о данной уловке.

Михаил Гаврук обращает внимание, что настоящие сотрудники «Белтелекома» или сотовой связи никогда не будут запрашивать конфиденциальные данные по телефону (пароли, номера банковских карт, CVV-коды, паспортные данные и другую личную информацию):

— Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется соблюдать осторожность. Если вам поступил подозрительный звонок, лучше всего перезвонить в компанию по официальному номеру и уточнить информацию. Не стоит доверять незнакомцам и делиться своими данными без проверки. Также не устанавливайте никаких программ по просьбе незнакомцев. Правоохранители, сотрудники банковских и иных учреждений не звонят гражданам по рабочим вопросам в мессенджерах, не просят оказать содействие в поимке злоумышленников, продлить договор на оказание услуг или взять кредит. Если вам поступил подобный звонок, немедленно прекратите разговор и сообщите о произошедшем в милицию.

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