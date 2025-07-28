Взаимодействие между Беларусью и Зимбабве развивается динамично. Об этом на полях ежегодного семинара «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях», который начал работу 28 июля в Минске на базе Академии управления при Президенте, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Зимбабве Игорь Маршалов, передает корреспондент sb.by.

Дипломат напомнил, что в текущем году состоялся визит Президента Республики Зимбабве в Республику Беларусь. Говоря о взаимодействии между нашими странами, Игорь Маршалов отметил, что между нашими странами заключен ряд соглашений как гуманитарного, так и торгово-экономического характера:

— Проведена работа на уровне совместной Постоянной комиссии по взаимоотношениям между нашими странами. Продолжается реализация третьей фазы механизации сельского хозяйства Зимбабве, а именно ведутся поставки белорусской техники, комбайнов, зерновозов. Осуществляются взаимные визиты как правительственных делегаций, так и предприятий для развития коммерческого взаимодействия. Другие страны, наблюдая за активными взаимоотношениями Беларуси и Зимбабве, также хотят участвовать в развитии своего сельского хозяйства, гуманитарных отношений с нашей страной.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Зимбабве подчеркнул, что проведение таких мероприятий очень полезно:

— В рамках семинара с коллегами сможем обменяться мнениями, понять, что и где можно и нужно добавить. Программа довольно насыщенная, очень интересная, запланированы посещения ряда предприятий. Думаю, сможем почерпнуть для себя что-то новое в работе.

Семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси собрал в Минске порядка ста руководителей белорусских загранучреждений. Его мероприятия будут продолжаться всю текущую неделю.