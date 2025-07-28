Белорусское посольство в Соединенных Штатах Америки поддерживает контакт с американской администрацией, ведет диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом. То есть наблюдается определенный интерес США к Беларуси. Об этом в кулуарах ежегодного семинара «Основные направления деятельности белорусских загранучреждений в современных условиях», который начал работу 28 июля в Минске на базе Академии управления при Президенте, сообщил журналистам временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

Дипломат сообщил, что участвует в подобных мероприятиях ежегодно:

— Важно посещать этот семинар, поскольку он всегда дает важную информацию, необходимую для практической работы в Соединенных Штатах Америки. Да и всегда полезно обмениваться информацией, наработками с нашими коллегами и партнерами.

Павел Шидловский напомнил, что не по вине белорусской стороны в отношениях между Беларусью и США нет послов:

— На данном этапе мы ведем диалог с американской администрацией, необходимые контакты установлены и поддерживаются, возникающие вопросы находят решение. Посольство ведет также диалог с американскими общественными организациями, гуманитарным сообществом, экспертным сообществом. То есть наблюдается определенный интерес к Беларуси. Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу.

Семинар руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси собрал в Минске порядка ста руководителей белорусских загранучреждений. Его мероприятия будут продолжаться всю текущую неделю.

sb.by