Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 июля принял участие в церемонии торжественного открытия XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», передает корреспондент БЕЛТА.
- Лукашенко: «Славянский базар в Витебске» является островком душевного единения, тепла и света
- Лукашенко: в век глобальных перемен обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру и традиции
- Лукашенко: голос «Славянского базара» — это голос за мир и дружбу между народами
«Славянский базар» давно перешагнул рамки обычного фестиваля. Сегодня это уже целая вселенная с большой интересной историей, своими героями и антуражем. И даже с собственной валютой — васильками, — отметил Александр Лукашенко. — Желаю всем вам, дорогие друзья, мирного неба (главное — мирное небо, мир, все остальное мы приобретем), благополучия вам. Позвольте мне тридцать четвертый международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» объявить открытым! В добрый путь!»
/Будет дополнено/.