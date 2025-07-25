Более 45% подростковых правонарушений составляют преступления против собственности — участились случаи совершения вымогательств и хищений путем модификации компьютерной информации. Об этом на пресс-конференции «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Беларусь» рассказал старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Роман Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

За шесть месяцев этого года почти на 10% снизилось количество совершенных подростками преступлений. Более чем на 13% уменьшилось количество несовершеннолетних, совершивших преступления.

Роман Сидоренко отметил, что в республике на законодательном уровне выстроена четко отлаженная система профилактики безнадзорности и правонарушений. «В этом году удалось добиться снижения количества преступлений, совершенных подростками. Уменьшилось также число несовершеннолетних, совершивших преступления. Эти позитивные изменения стали возможны благодаря скоординированной работе всех структур, — сказал он. — Вместе с тем сохраняется ряд тревожных тенденций. Более 45% подростковых преступлений составляют преступления против собственности. Участились случаи совершения вымогательств и хищений имущества путем модификации компьютерной информации, а также случаев заведомо ложных сообщений об опасности».

«Серьезной проблемой остается вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность. Например, в Витебской области подросток изготовил взрывное устройство для атаки в общественном месте, а в Гомельской рассматривается дело об экстремистском формировании с участием несовершеннолетних», — добавил Роман Сидоренко.

Старший прокурор подчеркнул, что для противодействия этим вызовам в Беларуси реализуется комплексный подход. «Внимание уделяется вопросам правового просвещения молодежи и усилению родительского контроля за поведением детей в цифровом пространстве. Важным шагом стало принятие нового законодательства, направленного на защиту несовершеннолетних от вредоносного контента в сети. Также проводится организация полезной занятости подростков во внеучебное время. В этом контексте расширяются возможности временного трудоустройства молодежи через различные формы занятости», — отметил он.

«Максимально защитить детей от беды можно только при условии выполнения в первую очередь родителями своих обязанностей по их воспитанию, а также при надлежащем межведомственном взаимодействии и выполнении всеми заинтересованными госорганами своих задач» — резюмировал Роман Сидоренко.