Белстат сообщает, что за первое полугодие в Беларуси ввели в эксплуатацию 1,8 млн кв. м. общей площади жилья. Это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в западных регионах объемы жилищного строительства сократились.



Примечательно, что объемы ввода жилья значительно ускорились в первом летнем месяце Так, за июнь 2025 г. построено на 167% больше домов, чем за предыдущий месяц и на 10,4% больше, чем за июнь 2024 г.

При этом строительство жилья с господдержкой пока отстает от темпов прошлого года. За январь-июнь 2025 г. для нуждающихся возвели 352 тыс. кв. м жилья, или 96,8% от уровня прошлого года.

Что касается регионов, то наибольший прирост объемов строительства в первом полугодии 2025 г. зафиксирован в Могилевской области, где возведено на 33,4% зданий больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впечатляющая динамика наблюдается в Минске. Строители отчитались о вводе в эксплуатацию 287,2 тыс. кв. м жилья. Это на 19,7% больше, чем годом ранее. Темпы сдачи жилья в столице в июне этого года резко контрастируют с показателями предыдущих периодов: введено в эксплуатацию в 7,8 раз больше жилья, чем в мае 2025-го и на 172,9% больше, чем в июне 2024-го. Минск вновь вернулся на второе место по республике по объему строительства жилья после Минской области.

Минская область традиционно сохранила за собой первенство по объемам строительства в стране – здесь ввели в эксплуатацию 541,4 тыс. кв. м жилья. Или на 18% больше, чем за первое полугодие 2024-го.

На третьем месте по объемам ввода жилья оказалась Брестская область, где построено 264,5 тыс. кв. м. Далее следуют Гомельская (218,8 тыс. кв. м), Могилевская (203,5 тыс. кв. м), Гродненская (182,3 тыс. кв. м) и Витебская (150,7 тыс. кв. м) области. Западные регионы нашей страны стали единственными, где зафиксировано сокращение объемов ввода жилья по сравнению с первым полугодием прошлого года. В Гродненской области они снизились на 15,7%, а в Брестской – на 0,3%.

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