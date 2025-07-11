В Беларуси запретили продавать некоторые виды уксуса, чая, молотого перца, конфет. Соответствующая информация размещена в реестре опасной продукции Госстандарта, сообщает БЕЛТА.

Так, под запрет попал натуральный 6% винный укус от российского производителя «СП Мирный». Причиной стало несоответствие требованиям безопасности пищевых добавок. В составе уксуса нашли заявленный изготовителем в маркировке консервант сорбат калия. Он недопустим для использования при производстве уксуса.

Также под запрет попала пряность «Перец черный молотый» под брендом «Простыя Рэчы» от минского производителя «КИБЕР ПАК». В ней обнаружили плесень, бактерии группы кишечной палочки.

Кроме того, запрещены к обращению некоторые виды конфет — жевательная конфета «Язык монстра» со вкусом лайм-мохито, тропика, ежевики, драже «Карандаш» торговой марки » Конфитой», цукаты вишни. В перечень внесены и иранский гранулированный черный чай «Шах и мат», чай торговой марки «Казахстан» и чай из растительного сырья «Ночь любви», «Аромат любви» и др. Установлены нарушения в части применения красителей.

Ввоз и обращение небезопасной продукции запрещены.