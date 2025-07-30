В Беларуси намолочено 1,75 млн т зерна. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 30 июля, с зерновых полей страны намолочено 1 млн 750 тыс. т зерна. Средняя урожайность выше предыдущего года на 8,7 ц/га», — сообщили в пресс-службе.

Вклад в общий каравай каждой области составил: Брестская — 467 тыс. т, Витебская — 81 тыс. т, Гомельская — 211 тыс. т, Гродненская — 437 тыс. т, Минская — 402 тыс. т, Могилевская — 152 тыс. т. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 21% площадей, что составляет 411 тыс. га.