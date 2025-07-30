В Беларуси намолочено 1,75 млн т зерна. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
«По оперативным данным на 30 июля, с зерновых полей страны намолочено 1 млн 750 тыс. т зерна. Средняя урожайность выше предыдущего года на 8,7 ц/га», — сообщили в пресс-службе.
Вклад в общий каравай каждой области составил: Брестская — 467 тыс. т, Витебская — 81 тыс. т, Гомельская — 211 тыс. т, Гродненская — 437 тыс. т, Минская — 402 тыс. т, Могилевская — 152 тыс. т. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 21% площадей, что составляет 411 тыс. га.
Вытереблено льна на 16 тыс. га, что составляет почти 34% запланированных площадей.
Скошено трав второго укоса на площади 784 тыс. га (73% плана), заготовлено сена 278 тыс. т (почти 39% плана), сенажа — 10 млн 800 тыс. т (77% плана), в том числе в полимерной упаковке 295 тыс. т. Травяных кормов заготовлено 3 млн 266 тыс. т — 32% плана.