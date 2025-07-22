В Беларуси началась уборка озимого рапса. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 22 июля, зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 11,5% площадей, что составляет 229,1 тыс. т. Всего зерна намолочено 925,1 тыс. т.

Началась уборка озимого рапса. Всего убрано 25,6 тыс. т этой культуры, что составляет 6,77% от площадей. При этом, намолочено озимого рапса на зерно всего 56,4 тыс. т.

В Беларуси убрано 195,8 тыс. га озимого ячменя — 80,1% уборочной площади. Намолочено 764,7 тыс. т.

Лен вытереблен на 9,49 тыс. га, что составляет 19,7% запланированных площадей. Активнее всего работы развернулись в Брестской области (убрано 61,7% площади).

Скошено трав вторым укосом на площади 665,3 тыс. га — 62,3% к плану. Заготовлено сена 256,9 тыс. т (35,6% к плану), сенажа — более 10 млн т (72,1% к плану), в том числе в полимерной упаковке 258,4 тыс. т. Всего заготовлено травяных кормов свыше 3 млн т кормовых единиц — 30,2% к плану.