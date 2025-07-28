Отдельные вузы после основной волны зачисления объявили о дополнительном приеме документов на бюджетную форму, а это значит, что у абитуриентов появилось возможность в будущем получить высокооплачиваемую и востребованную на рынке труда профессию. Но времени не так много: надо успеть подать документы по 29 июля.

В Белорусской государственной сельскохозяйственной академии продолжают принимать документы только на одну специальность — «производство продукции животного происхождения».

— На момент зачисления на бюджет вакантными остались лишь 36 мест из 100, другими словами, план приема изначально был очень высокий, — уточняет начальник отдела профориентационной работы Андрей Горновский. — В целом же вступительная кампания сложилась благоприятно. На большинство специальностей конкурс составил от 1,3 чел. на место.

Например, на специальности «водные биоресурсы и аквакультура» зафиксирован конкурс 2 человека на место; «защита растений и карантин» — 1,4; «технический сервис в агропромышленном комплексе» — 1,7; «мелиорация и водное хозяйство» — 1,3; «агробизнес» — 1,6; «мировая экономика» — 3,2; «маркетинг» и «правоведение» — 2 человека на место. Как уже указано выше, лишь только на одну специальность не состоялся конкурс — «производство продукции животного происхождения».

— Поэтому продолжается работа по набору на данную специальность в рамках дополнительного набора по 29 июля лиц, имеющих сертификаты ЦТ (ЦЭ) по химии и биологии, — уточняет Андрей Горновский.

В Витебской государственной академии ветеринарной медицины идет набор сразу по двум очень востребованным в стране специальностям — «ветеринарная медицина» и «производство продукции животного происхождения».

Например, по второй специальности в это году академия выпустила 24 специалиста, на которых поступило около 300 запросов от работодателей со всех регионов страны.

— Гарантирую, что наши студенты будут в курсе всех образовательных тенденций, — обещает ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины Ольга Горлова. — У нас функционирует научно-исследовательский институт, оснащённый самым современным оборудованием. В кратчайшие сроки можем проводить весь спектр анализов — от биохимии до обычного анализа крови. Мы сейчас достраиваем хирургический корпус, который будет оснащен по последнему слову техники. Надеюсь, уже в новом году будет введен в эксплуатацию. Наши студенты смогут увидеть, как выполнять высокотехнологичные операции не только крупным животным — здесь будут предусмотрены условия для содержания крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз, — но и самым маленьким питомцам, которые обычно содержатся в частном секторе.

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