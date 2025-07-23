В Беларуси в рамках месяца активного туризма, который объявлен в стране в июле, проходит неделя водного туризма. Ранее в республике уже прошли недели пешего и велотуризма.

В Национальном агентстве по туризму отмечают:

— Наша страна богата водными ресурсами. Натуральная и искусственная водные системы делают ее идеальным местом для любительского и профессионального водного туризма, а инфраструктура позволяет максимально комфортно организовать сплавы, водные походы или прогулки. У нас тысячи разных по величине рек, озер, прудов, водохранилищ. Так, насчитывается более 20 тысяч рек общей протяженностью 90 тысяч километров. В основном это малые реки длиной до 10 километров, но есть и большие: Западная Двина, Днепр, Припять, Сож, Березина, Неман. Примечательно, что на севере рек больше, чем на юге. Они отличаются спокойным течением и живописными берегами. В Беларуси также свыше 10 тысяч озер, которые раскинулись между холмами, лесами, болотами и лугами. Кроме того, создано более 60 крупных искусственных водохранилищ, а также более 500 сравнительно небольших водоемов — прудов, водохранилищ.

Инфраструктура водного туризма активно развивается и включает в себя базы отдыха, прокатные пункты, магазины туристического снаряжения, оборудованные места стоянок в системе белорусской акватории, местный сервис по доставке необходимого для туриста, сбор и утилизацию отходов, оказание экстренной помощи индивидуальным и организованным группам туристов и т. д.

— В Беларуси предлагаются спортивно-туристические и любительские маршруты на любой вкус и подготовку. Например, спокойные сплавы с возможностью насладиться живописными природными пейзажами по рекам Ислочь, Неман, Птичь, Березина, Днепр, Припять, Уборть. Активные и экстремальные сплавы с порогами по рекам с бурным течением — например, по притокам Западной Двины, Страче, Ствиге.

— Доступны водные прогулки на сапах, каноэ и байдарках по Браславским озерам, Свислочи, на Нарочи, на озере Освейском, по тихим большим рекам. Проводятся сплавы с культурно-исторической составляющей: есть водные маршруты, пролегающие через исторические места, замки, усадьбы и монастыри, например маршрут «От царя до самовара» в Дятловском районе. Такие маршруты часто комбинируют с пешими, чтобы у путешественников была возможность отдыха и спокойного ознакомления с богатой историей и культурой нашей страны, — рассказали в Нацагентстве по туризму.

sb.by