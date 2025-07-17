В Беларуси родители будут обязаны обеспечивать защиту детей от информации в интернете, которая причиняет вред их здоровью и развитию. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Роман Бардеев в пресс-центре БЕЛТА.

Он отметил, что государственными органами разработан правовой акт, направленный на совершенствование правовой охраны детства и прав ребенка. «Внесены изменения в закон о правах ребенка и в кодекс о браке и семье. Изменениями были закреплены обязанности родителей обеспечивать защиту детей от информации в интернете, которая причиняет вред их здоровью и развитию», — рассказал старший инспектор.

Также изменениями закреплена обязанность госорганов, иных организаций оказывать информационно-консультативную помощь родителям (опекунам, попечителям) в реализации мер по защите детей от такой информации. Роман Бардеев добавил, что основные положения закона вступят в силу в январе следующего года.

Он обратил внимание на то, что в летний период всегда возрастает вероятность вовлечения детей в совершение противоправных деяний, так как появляется много свободного времени и отсутствует должный контроль со стороны родителей. «Поэтому основные усилия сотрудников органов внутренних дел совместно с Министерством образования в этот период направлены на организацию занятости детей, повышение уровня их цифровой грамотности и проведение различных профилактических мероприятий в оздоровительных и пришкольных лагерях», — сказал Роман Бардеев.

Старший инспектор подчеркнул, что не забывают также о родителях. «Мы выступаем в трудовых коллективах, на предприятиях и в средствах массовой информации. В первую очередь родители должны объяснить своим детям правила поведения в интернете и напоминать об опасностях, которые могут их подстерегать в сети. Чем раньше начать прививать навыки безопасного взаимодействия с виртуальной средой, тем прочнее они усвоятся. Разъясняем, что именно на родителях лежит ответственность за совершение противоправных деяний их детьми и они в первую очередь должны осуществлять контроль за тем, чем подростки занимаются в виртуальном пространстве», — отметил он.

Роман Бардеев пояснил, что у любого заботливого родителя совершенно обоснованно возникают вопросы: «Что же ребенок читает в сети?», «С кем переписывается?», «Какое видео смотрит?» и «С чем опасным может столкнуться?». «Однако если подобный контроль будет тотальным, ребенок может замкнуться и предпринять меры к избеганию такого надзора. В данном случае хорошим подспорьем для обеспечения безопасности ребенка могут служить программы родительского контроля. Их существует большое количество как для контроля мобильных телефонов, так и для компьютеров или ноутбуков. Их также можно скачать и установить бесплатно. Эти приложения ограничивают те или иные функции гаджетов. В них можно оградить ребенка от неблагоприятных сайтов, длительного пребывания в интернете или играх, а также контролировать его активность в интернете и не допускать ознакомления с нежелательным контентом. Также можно отслеживать, где находится ребенок в любой момент по геолокации и многое другое», — рассказал старший инспектор.

Подводя итоги, он подчеркнул, что никакие гаджеты и программы родительского контроля не смогут заменить простой родительской любви и грамотно выстроенной коммуникации с ребенком. «В первую очередь между родителями и детьми должны быть доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся обратиться за помощью», — отметил Роман Бардеев.