В Беларуси убрали 14,6% зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса), что составляет 291 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Темпы уборки возросли. «По оперативным данным на 25 июля, с зерновых полей республики намолочено 1220 тыс. т зерна. Средняя урожайность выше предыдущего года на 7,8 ц/га», — рассказали в министерстве.

Озимый ячмень убран на 88,5% площадей. Намолочено 855 тыс. т урожайностью 39,5 ц/га, что также выше прошлогоднего на 7,2 ц/га.

Озимый рапс на зерно убран на 73,4 тыс. га (19% всей площади), намолочено 154,7 тыс. т.

Вытереблено льна на 12 тыс. га, что составляет 25% запланированных площадей. Скошено трав второго укоса на площади 717 тыс. га — 67% плана. Заготовлено сена более 265 тыс. т (37% плана), сенажа — 10 млн 360 тыс. т (74% плана), в том числе в полимерной упаковке 273 тыс. т.