В Беларуси убрано 187,5 тыс. га озимого ячменя — 76,7% уборочной площади. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В Брестской области убрано 94,8% площадей озимого ячменя, Гомельской — 95,3%, Гродненской — 87,9%, Могилевской — 70,1%, Минской — 65,4%, Витебской — 50,5%. Намолочено 727,8 тыс. т этой культуры. По урожайности в лидерах Гродненская (50,7 ц/га), Минская (46,3 ц/га) и Брестская (45,5 ц/га) области.

По состоянию на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 10,7% площадей. Всего зерна намолочено 855,3 тыс. т.

Лен вытереблен на 9,02 тыс. га, что составляет 18,7% запланированных площадей. Активнее всего работы развернулись в Брестской области (убрано 60,1% площади).

Скошено трав вторым укосом на площади 647,9 тыс. га — 60,7% к плану. Заготовлено сена 254,2 тыс. т (35,2% к плану), сенажа — почти 10 млн т (71,4% к плану), в том числе в полимерной упаковке 255,8 тыс. т. Всего заготовлено травяных кормов свыше 3 млн т кормовых единиц — 30% к плану.